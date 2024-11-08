Россияне будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря. Об этом рассказала эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова в интервью РИА Новости.

По ее словам, выходной день был перенесен с субботы, 28 декабря, на понедельник 30 декабря в соответствии с постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году". Она добавила, что 28 декабря не будет сокращенным днем. Благодаря переносу выходного дня россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.

31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года. Производственный календарь, который правительство утверждает на год вперед, определяет, как россияне будут работать и отдыхать. Сколько будет выходных и праздничных дней в 2025 году, как и когда они будут переноситься, на какие праздники мы будем отдыхать дольше всего и какие месяцы самые выгодные для ухода в отпуск — в материале "Газеты.Ru".