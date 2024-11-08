Предпенсионеры могут взять два выходных в год для диспансеризации

Российским гражданам предпенсионного возраста могут выделить для прохождения диспансеризации два дня в год, во время которых они не будут работать.

Об этом РИА Новости заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности», — сказала парламентарий.

Также она добавила, что в этот период сохраняется рабочее место и средний заработок.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян рассказал, какую роль могут выполнять пенсионеры на рынке труда.