Путин ответил на вопрос, пользуется ли он интернетом

Президент России Владимир Путин рассказал, что пользуется интернетом, но «очень примитивным способом». Он добавил, что использует отечественные поисковые системы. Видео опубликовал Telegram-канал «Радио Sputnik».

По данным канала, глава России высказался по проблемам развития интернета на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть», — отметил Путин.

Кроме того, глава государства заявил, что использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах, надо к этому стремиться.

Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству страны, где он используется, пояснил Путин.

Обмен информацией в мире через интернет должен быть свободным, но обществу нужно оградить себя от деструктивного влияния, резюмировал президент.