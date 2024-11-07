Путин: Глобальное потепление в России идет быстрее, чем везде

Процесс глобального потепления в России происходит быстрее, чем в других регионах мира. И в нашей стране оно может привести к серьезным последствиям. С таким предупреждением выступил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Комментируя выступление участника встречи, президент отметил, что в РФ знают об этих процессах не понаслышке.

"Дело в том, что у нас потепление идет быстрее, чем во всех других регионах мира", - заявил глава государства.

Он привел в пример Европу, где за десять лет потеплело на 0,5 градуса, а также Арктику, где потеплело еще больше - "0,7 плюс".

"Для нас это очевидная вещь, для страны, 60% территории которой находится в зоне вечной мерзлоты, это имеет практические последствия, - предупредил Путин. - У нас города на территориях вечной мерзлоты целые стоят, поселки и так далее развернуты. Это очень серьезное дело для нас".

Как ранее писала "РГ", по данным ученых, земля потеплела на 1,2 градуса из-за промышленных выбросов, которые еще называют парниковыми газами, отсчет идет с 1880 года. Среди причин также - извержения вулканов, лесные пожары и даже дыхание живых организмов, то есть это нормальный процесс. С другой стороны - сейчас воздействие промышленности настолько велико, что процесс пошел быстрее в десятки раз.

Что касается последствий, то повышение температуры планеты на 2 градуса, как сообщалось, чревато проблемами с сельским хозяйством, гибелью ряда животных, обострением погодных аномалий, которые также отразятся на жизни людей.