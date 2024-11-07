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Стало известно, какой будет зима в России

Зима на территории России, по прогнозам, ожидается не холодная, температура воздуха преимущественно будет близка к норме, или немного выше, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, согласно аналоговым методам прогноза — когда выявляются тенденции на основе сравнения погоды за разные предшествующие годы, зима может быть неоднородной.

Стало известно, какой будет зима в России
© РИА Новости
Среднемесячная температура, или среднесезонная температура будет складываться из ряда факторов прямо противоположных. То есть, будут периоды, скажем, в центре европейской России достаточно холодной погоды, с температурой минус 15 — минус 20 градусов. Это холодная погода для Москвы, да и для всего Центрального федерального округа. И вероятно оттепелей будет больше чем обычно. Но в среднем температура около нормы, — заверил Вильфанд.

Ранее синоптик рассказал, что расчет погоды во время отопительного сезона с октября по март в этом году проведен по новым нормам, так как зима ожидается суровой. Снег, по его словам, уже в октябре покрыл 70% территории страны.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее говорил, что предстоящая зима в Центральной России прогнозируется очень теплой и с переизбытком осадков, весь холодный сезон окажется полон аномалий. Зимняя погода, по его словам, в большинстве регионов наступит в ноябре. Она будет «буквально сумасшедшая» из-за сильной неустойчивости в атмосферных процессах, подчеркнул специалист.

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