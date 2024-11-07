Стало известно, какой будет зима в России

Зима на территории России, по прогнозам, ожидается не холодная, температура воздуха преимущественно будет близка к норме, или немного выше, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, согласно аналоговым методам прогноза — когда выявляются тенденции на основе сравнения погоды за разные предшествующие годы, зима может быть неоднородной.

Среднемесячная температура, или среднесезонная температура будет складываться из ряда факторов прямо противоположных. То есть, будут периоды, скажем, в центре европейской России достаточно холодной погоды, с температурой минус 15 — минус 20 градусов. Это холодная погода для Москвы, да и для всего Центрального федерального округа. И вероятно оттепелей будет больше чем обычно. Но в среднем температура около нормы, — заверил Вильфанд.

Ранее синоптик рассказал, что расчет погоды во время отопительного сезона с октября по март в этом году проведен по новым нормам, так как зима ожидается суровой. Снег, по его словам, уже в октябре покрыл 70% территории страны.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее говорил, что предстоящая зима в Центральной России прогнозируется очень теплой и с переизбытком осадков, весь холодный сезон окажется полон аномалий. Зимняя погода, по его словам, в большинстве регионов наступит в ноябре. Она будет «буквально сумасшедшая» из-за сильной неустойчивости в атмосферных процессах, подчеркнул специалист.