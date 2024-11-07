Российская семья раскрыла подробности о перенесенном вирусе Коксаки

Семья из Санкт-Петербурга переболела вирусом Коксаки и рассказала подробности о перенесенном заболевании, пишет 78.ru.

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По данным канала, российская семья недавно вернулась из отпуска, который они провели в Дубае. Первые симптомы вируса Коксаки проявились у ребенка — головные боли и температура до 40 градусов. Со слов матери, педиатр поставила ей диагноз — герпесная ангина.

«Я засомневалась, потому что при ангине горло сильно болит, а ребенок на горло не жаловался. Врач прописала антибиотики, противовирусные и ушла. Все горло и по бокам сыпь, похоже было на ветрянку», — рассказала россиянка.

Через несколько дней на ладонях и стопах ребенка проявились зудящие пятна.

«Еще через неделю появились насморк, кашель, сыпь сильно потемнела, кожа стала слезать с пяток, с пальцев», — отметила мать заболевшей, добавив, что все это время сбить температуру ребенку не удавалось.

По словам матери, врачи рекомендовали продолжать лечение, но симптомы не только не уходили, но появлялись новые, поэтому было принято решение обратиться в частную клинику. Врачи поставили новый диагноз — вирус Коксаки. Позже симптомы проявились и у родителей.

Как отмечает канал, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, в Санкт-Петербурге официально не регистрировались случаи заболевания вирусом Коксаки.

Ранее академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов предупредил о заболеваниях с похожими на заражение вирусом Коксаки симптомами. По его словам, с этими вирусами можно легко спутать любые желудочно-кишечные заболевания, краснуху и корь. Определить, что человек болеет именно вирусом Коксаки, можно только после специальных исследований, заключил вирусолог.