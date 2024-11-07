Петербургу грозит опасность из-за изменения климата

Смерчи могут стать серьезной проблемой для Санкт-Петербурга в связи с глобальным потеплением, предупредил начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным портала, в 2011 году был введен в эксплуатацию комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга, предназначенный для защиты города от наводнений (КЗС, известный также как «дамба»). С момента запуска дамбы было успешно предотвращено 35 случаев морских нагонов.

«Мое мнение, что для Петербурга смерчи опасны. Смерч, который может прийти летом, — это 50-60 м/с. Напомню 2010 год в Сосново, до сих пор лес там лежит», — пояснил Колесов.

Ученый напомнил, что сильный ветер часто сопровождается наводнениями и мощными ливнями, которые также могут быть опасны для северной столицы.

По его данным, значительная часть циклонов приходит с Северной Атлантики. При столкновении теплых и холодных воздушных масс, уточнил он, формируются глубокие циклоны с очень сильным ветром, что увеличивает риск разрушительных погодных явлений.