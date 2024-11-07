Женщина пожаловалась на полицейского из-за требования снять хиджаб в Алтайском крае

В Алтайском крае полицейский не смог заставить женщину снять египетский химар, скрывающий лицо, а позже она пожаловалась на него. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.

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52-летняя Галина ехала на работу в египетском химаре, и на платформе ее окликнул сотрудник полиции. Представившись и показав свои документы, он потребовал от женщины сделать то же самое и снять хиджаб, поскольку это якобы запрещено законом. Пропуск Галина показала, но химар снимать отказалась, заявив, что такого закона нет. Полицейский не смог ей возразить, но более того — после требования женщины назваться повторно для жалобы его начальству быстро ушел со станции.

Согласно Telegram-каналу Baza, Галина обратилась в полицию с требованием проверить действия сотрудника, которые она посчитала оскорблением.

29 октября депутат Государственной думы России от Чеченской республики Адам Делимханов пообещал добиться отмены запрета на хиджабы во владимирских школах, назвав его грубым нарушением конституции и провокацией.

3 ноября СМИ сообщили, что студентка Исламского университета Азад в Тегеране сняла одежду и прошла по кампусу в знак протеста против преследований за неправильное ношение хиджаба.