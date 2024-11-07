Названы самые желанные подарки ко Дню матери в 2024 году. Исследование Rambler&Co

В этом году День матери в России отмечается 24 ноября. В совместном исследовании аналитики Rambler&Co и Мегамаркета выяснили, как россияне готовятся к этому празднику и что планируют дарить мамам.

Интересно, что большинство опрошенных не знает, что День матери в России приходится на последнее воскресенье ноября — правильно ответили только 38%. Тем не менее, две трети респондентов поздравляют женщин с этим праздником, из них 57% — всех близких, у которых есть дети, а 43% — только своих мам и бабушек.

По результатам исследования, 33% россиян на День матери обычно ограничиваются устными поздравлениями, 27% дарят цветы, 7% — деньги и подарочные сертификаты, 5% — сладости и кондитерские изделия, по 2% — косметику и одежду, 1% – напитки. 23% участников опроса признались, что вовсе не дарят подарков близким в этот день. Сами мамы утверждают, что больше всего хотят получить на праздник цветы, косметику, парфюмерию, деньги и подарочные сертификаты.

Аналитики Мегамаркета отмечают, что в прошлом году перед праздником спрос на подарочные карты увеличился в 20 раз, особой популярностью пользовались сертификаты в категории «Красота и уход». Интерес к средствам для ухода за телом в этот период вырос в 12,5 раз, парфюмерия и туалетная вода стали популярнее в 8 раз, а наборы декоративной косметики — в 6,5 раз.

В этом году на подарки ко Дню матери 51% опрошенных россиян планируют потратить до 1 000 рублей. 37% выделят из своего бюджета до 5 000 рублей, 7% — до 10 000 рублей, и только 5% готовы потратить больше 10 000 рублей.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 по 31 октября 2024 года, охват составил 52 704 интернет-пользователя, среди которых 65% мужчин и 35% женщин.