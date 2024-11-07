В РПЦ рассказали о «загробной участи» Владимира Ленина

Захоронение Владимира Ленина не облегчит его загробную жизнь, предположил священник Владислав Береговой. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предлагал захоронить Ленина рядом с его матерью Марией Александровной на Волковском кладбище в Петрограде.

«Загробная участь души человека не зависит от способа захоронения её тела. Она целиком и полностью зависит от качества взаимоотношений человека с Богом и людьми», — заявил Береговой.

По его мнению, душа Ленина может быть неспокойна в связи с тем, что он руководил страной в непростое время, был вынужден принимать жесткие решения.

Береговой резюмировал, что на Красной площади не следует хоронить кого-бы то ни было.