Предприниматель Владислав Бакальчук объяснил наличие второго гражданства. Он заявил, что это связано с ведением бизнеса в Кыргызстане и планами по строительству там логистического центра.

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Подробностями Бакальчук поделился в своем Telegram-канале.

«Гражданство Кыргызстана я получил ещё весной — это шаг, который помогает мне вести бизнес в этой замечательной и дружественной стране. Кыргызстан — одна из тех стран, где мы планировали строить крупный логистический центр», - прояснил Бакальчук, чтобы исключить домыслы и фейки.

Также предприниматель прокомментировал свое местонахождение.

«За границей я всегда проводил менее полугода, а в большинстве случаев — не больше трёх месяцев», - рассказал он и добавил, что не может надолго оставлять бизнес, так как управляет им самостоятельно и следит за развитием.

«Я планирую вернуться в Wildberries и продолжать работать на благо компании. Уезжать из России не планирую», - заключил Бакальчук.

Ранее он поздравил с Днем народного единства совместным фото с женой – Татьяной Ким. Напомним, пара разводится, о чем стало известно 23 июля. Предприниматель также требует, чтобы суд оставил детей с ним.