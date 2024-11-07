Стало известно, когда в центральную Россию придет зима

Метеорологическая зима в центральной России может наступить уже 10 ноября, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже отметки ноль градусов, рассказала NEWS.ru Татьяна Позднякова. Она уточнила, что эти сроки близки к норме. Эксперт отметила, что сейчас нельзя сказать, будет ли такая температура держаться в последующие дни.

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Метеорологическая зима наступит в сроки, близкие к норме. А у нас норма, когда среднесуточная температура воздуха переходит через отметку ноль градусов, это где-то 10-12 ноября, так что практически в этих пределах, в середине ноября у нас наступит метеорологическая зима. Но это не значит, что все последующие дни будут с такой температурой, — рассказала Позднякова.

На Москву не хватило солнца

Она добавила, что в центральной России во все месяцы предстоящей зимы температура воздуха будет теплее чем обычно. Синоптик предположила, что в декабре будут оттепели, а в январе, в период новогодних праздников, могут быть самые сильные морозы, как это случалось в последние годы.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснял, что климатическая зима в Москве обычно наступает примерно 13 ноября, но в этом году смена сезонов произойдет гораздо позже. По его словам, «предзимье» в ноябре будет «вялотекущим и затяжным», что не позволит погоде перейти в следующий зимний климатический сезон в установленный срок.