Курская область оценила ущерб от вторжения ВСУ

Руководство Курской области обратились к федеральным властям с просьбой предоставить региону 24,9 миллиарда рублей в качестве дополнительной финансовой помощи на 2025 год. Об этом сообщается на сайте областной думы.

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В сообщении подчеркивается, что эти средства необходимы региону в условиях контртеррористической операции. В региональном правительстве подчеркнули, что атаки ВСУ негативно отразились на социально-экономическом положении региона и создали трудности в формировании бюджета на 2025–2027 годы.

По прогнозам, которые привели в областной думе, в 2025 году валовой региональный продукт Курской области снизится на семь процентов, а в девяти приграничных муниципальных образованиях прибыль организаций вообще не прогнозируется.

Бюджет на 2025 год предусматривает доходы в размере 75,9 миллиарда рублей и расходы в 79,2 миллиарда. Основными источниками покрытия бюджетного дефицита в регионе назвали коммерческие кредиты. При этом многие расходы (в размере 24,9 миллиарда рублей) не обеспечены финансированием, подчеркивается в сообщении.

Деньги, которые Курская область запросила у федеральных властей, планируется направить на реализацию указов президента РФ, строительство социальных объектов и «дорожную деятельность», льготное лекарственное обеспечение, частичную компенсацию расходов на повышение зарплат бюджетников и «меры по обеспечению сбалансированности бюджетов».

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены.