Опубликованы фотографии сына Эдуарда Лимонова

Актриса Екатерина Волкова опубликовала фотографии 18-летнего сына писателя и политика Эдуарда Лимонова Богдана. Артистка поделилась с поклонниками семейными фотографиями разных лет у себя на странице в сети.

«Дорогой мой любимый и единственный сын! Поздравляю тебя с совершеннолетием! 18 лет — наворачиваются слезы от переизбытка чувств! Богом данный — Богдан, я желаю тебе счастья, желаю найти свое любимое дело, желаю успехов во всем, бесконечной любви твоему сердцу, здоровья, энергии! Пусть все твои мечты сбудутся! И пусть ангел-хранитель бережет тебя на каждой дороге, на твоем пути. А мама всегда рядом и всегда за тебя горой. И папа тоже, я уверена, на небесах радуется твоим успехам и верит в тебя. Самое главное оставаться Человеком при любых обстоятельствах, помни это. Люблю. С днем рождения», — подписала пост Волкова.

Екатерина была пятой женой легендарного российского политика. У пары родилось двое детей - сын Богдан и дочь Александра. Незадолго до рождения дочери Волкова и Лимонов расстались. Летом 2024 года Богдан поступил на факультет управления и политики в МГИМО. Александра учится в школе искусств и выступает в хоре.

Эдуард Лимонов ушел из жизни в 17 марта 2020 года в Москве из-за осложнений, вызванных операцией.

Как выглядит сын знаменитого политика — в галерее «Рамблера».