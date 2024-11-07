Умер экс-посол России в Финляндии и Узбекистане

Чрезвычайный и Полномочный посол Александр Пацев умер 6 ноября в возрасте 88 лет. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщило Министерство иностранных дел России.

— Светлая память об Александре Константиновиче, опытном дипломате, чутком и ответственном руководителе, серьезном историке, добром и надежном товарище навсегда сохранится в наших сердцах, — сообщается заявлении МИД РФ, опубликованном в его Telegram-канале.

Пацев работал в системе МИД России с 1969 года. Он занимал различные посты в центральном аппарате и посольствах СССР в Иране, Зимбабве и Султанате Оман. С 1997 года в разное время дипломат был представителем России в Узбекистане и Финляндии, и в том же году он стал Послом по особым поручениям. В период с 2003 по 2008 годы Пацев был директором Особняка МИД России. Его заслуги отмечены Орденом Дружбы, медалями, званиями «Ветеран труда» и «Почетный работник МИД России».