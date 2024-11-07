В начале текущего столетия на Украине не было ни одной серьезной газеты, заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он рассказал, что работал на Украине с 2000 по 2005 год, тогда еще газеты были в ходу, на них можно было подписаться, однако у украинцев был скудный выбор, передает корреспондент NEWS.ru слова журналиста.

Там не было ни одной серьезной газеты. Все были наполнены рекламой, принадлежали кому-то, каким-то маленьким олигархам. Кроме того, журналистика путалась с пиаром, то есть это была одна профессия. И вот они (украинские власти. — NEWS.ru) так пропиарили, профукали свою страну, потому что не было серьезного осмысления [происходящего], — подчеркнул Киселев.

По его словам, все украинские СМИ были поделены между олигархами, словно кусочки пиццы. Такое же «деление» происходило и в Верховной раде, где фракции не смогли объединиться и осмыслить свои национальные интересы, резюмировал телеведущий.

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Ранее Киселев заявил, что мир развивается в том направлении, которое задает президент России Владимир Путин. Он отметил, что это объективный процесс, поэтому РФ чувствует себя в нем уверенно. По словам журналиста, если страна движется в соответствии с логикой мирового развития, значит, она сильна.

До этого российский лидер подчеркнул, что современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности. По мнению главы государства, проблемы, вынесенные на обсуждение участников 12-й встречи секретарей советов безопасности стран — участниц СНГ, носят исключительно значимый и актуальный характер. И от их эффективного решения во многом зависит углубление многостороннего партнерства в странах СНГ, резюмировал президент.