Мизулина пожаловалась на «похоронивший» Пугачеву ИИ

Мизулина: Искусственный интеллект «похоронил» заживо Пугачеву
Поисковик «Яндекс» недавно выдал адрес кладбища по запросу «Алла Пугачева», поскольку искусственный интеллект некорректно обработал информацию, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на III Медиафоруме стран СНГ.
«Оказалось, искусственный интеллект нашел публикацию, в которой Пугачева рассказывала, что она купила место на кладбище. ИИ публикацию проанализировал таким образом, что выдал место захоронения. Так пока работает искусственный интеллект», - пояснила она.
Как добавила Мизулина, технологии искусственного интеллекта в текущем виде являются угрозой для человечества. По ее словам, уже сейчас «машина» общается с человеком, начинает угадывать его поведение, потому возникает вопрос - не будет ли человечество полностью зависимо от ИИ.
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Ранее эксперт по нейросетям Али Оздиев заявил НСН, что нейросети научились поддерживать интересную беседу, а также способны проявлять инициативу, что часто привлекает и располагает собеседников, однако злоупотреблять таким общением не следует.