В автобусах Узбекистана появились мужские и женские зоны

В Ташкенте городской автобус разделили на зоны по половому признаку. Как сообщает издание «Автострада», такие таблички не являются инциативой перевозчиков — их расклеивают неизвестные молодые люди. Ранее такие объявления были замечены и в других городах республики.

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«Разделение автобусов на женскую и мужскую половины фактически разделяет общество, создавая прецедент для дискриминации и ограничений», — пишет локальное издание «Автострада».

Журналисты считают, что деление людей по половому признаку можно считать шагом назад, так как оно нарушает гуманистические принципы современного общества.

Впрочем, широкой публике, что следует традиционалистским ценностям, нововедение скорее понравилось, так как избавляет женщин от возможных домогательств со стороны мужского населения.

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Между тем, в Узбекистане вдобавок найден способ, чтобы водители не перегружали грузовики. Контролировать массу коммерческого транспорта будут представители частного бизнеса.