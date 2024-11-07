Австралия введет запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в четверг, что правительство страны примет закон о запрете социальных сетей для детей младше 16 лет. "Социальные сети причиняют вред нашим детям, и я призываю прекратить такое использование", - заявил Альбанезе на пресс-конференции.

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Он добавил, что законопроект будет внесен в парламент в этом году и вступит в силу через 12 месяцев после его ратификации законодателями. Для пользователей, имеющих родительское согласие, исключений сделано не будет, отмечает CNN. "Обязанность ляжет на платформы социальных сетей, чтобы продемонстрировать, что они предпринимают разумные шаги для предотвращения доступа детей, - сказал Альбанезе. - Обязанность не будет лежать на родителях или молодых людях".

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Министр связи Австралии Мишель Роуленд заявила, что затронутыми нововведением платформами станут Instagram и Facebook (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), а также TikTok компании ByteDance и X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ), Илона Маска. Она добавила, что YouTube компании Alphabet, скорее всего, также попадет под действие закона.

Ряд стран уже пообещали ограничить использование социальных сетей детьми с помощью законодательства, хотя политика Австралии является одной из самых строгих. В прошлом году Франция предложила запретить использование социальных сетей для лиц младше 15 лет, хотя пользователи могли обойти запрет с согласия родителей. В течение десятилетий в Соединенных Штатах технологические компании обязаны получать согласие родителей на доступ к данным детей младше 13 лет, в результате чего большинство социальных сетей запрещают лицам моложе этого возраста пользоваться этими услугами.