Блогерша раскрыла страны Европы для комфортной жизни на пенсию

Российская путешественница побывала в Европе и раскрыла, в каких странах комфортно жить на российскую пенсию. Своим мнением она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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В первую очередь автор назвала венгерский город Дебрецен, который, по ее словам, славится низкими ценами на жилье и высоким качеством медицинских услуг. «Это спокойный город, где очень развита инфраструктура, а культурные мероприятия делают жизнь интересной и насыщенной», — написала блогерша.

Она также упомянула болгарский Пловдив. По подсчетам россиянки, средний бюджет для жизни там составляет около 350-400 евро (36-42 тысячи рублей) в месяц.

«Румыния, особенно город Тимишоара, привлекает российских пенсионеров своей доступностью и культурным богатством, — добавила путешественница. — Здесь можно наслаждаться музеями и архитектурой без переплаты за проживание».

Ранее эта же тревел-блогерша писала, что хотела бы такую же старость, как у пенсионеров в Норвегии. Она отметила, что пожилые люди там не сидят дома, а постоянно путешествуют.