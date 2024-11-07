Срок годности старых лифтов предложили продлить

Министерство строительства России провело инвентаризацию лифтового оборудования в стране, сообщают «Известия».

Ведомство оценивало количество и состояние подъемных механизмов в многоквартирных домах, которые уже включили в программы капитального ремонта. Всего насчитали 575 тысяч единиц, у 64 тысяч из которых срок годности истекает уже в феврале следующего года. Ориентировочная стоимость их замены — 195 млрд рублей.

Лифты, у которых срок эксплуатации произойдет в 2025–2030 годах, — еще 56 тысяч штук, на них понадобится 211,5 млрд рублей. Через пять лет в стране надо будет заменить 120 тысяч механизмов на 406,5 млрд рублей. Эта статистика не учитывает ситуацию в новых регионах.

Учитывая большой объем работы, Минстрой предлагает внести поправки в действующее регулирование — продлить срок действия всех лифтов на пять лет. Соответствующие поправки понадобится внести в технический регламент «Безопасность лифтов», который оговаривает этот срок на уровне Евразийского союза. На практике всё будет не так просто.

Прежде всего, Ростехнадзор проведет техническое обследование объекта и вынесет заключение, по мотивам которого заменят отдельные узлы лифтов, их компоненты либо продлят срок годности лифта, если его техническое состояние на момент обследования соответствовало требованиям безопасности. По итогам таких исследований некоторые лифты со сроком эксплуатации более 25 лет могут продолжить работу в течение следующих пяти лет.