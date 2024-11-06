Для желающих приехать в Россию установили новые правила

Документы мигрантов в базе данных будут переведены на русский язык, а репатриантам сразу дадут вид на жительство. Эти и другие правила вступают в силу 7 ноября 2024 года. Кроме этого, у Правительства появляется право на эксперименты по усовершенствованию правил регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства.

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В рамках апробации нововведений, мигрантам предлагается добровольно и бесплатно пройти государственную геномную регистрацию. А их имена и фамилии, при размещении в базе данных, переведут с латиницы на кириллицу.

Участвующие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей смогут воспользоваться упрощенным порядком получения вида на жительство.

Репатриантом может стать человек, до 24 февраля 2022 года проживавший за пределами России, но имеющий исторические корни в нашей стране. Вернуться могут люди, ранее добровольно отказавшиеся от российского гражданства, родившиеся или жившие на территории РСФСР, бывшие гражданами Советского Союза. Вернуться могут дети, внуки и правнуки тех, кто проживал на территории РСФСР либо территориях, относившихся к Российской империи, в пределах государственной границы и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

Как рассказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, переселение в Россию семей из стран Запада набирает обороты. С начала специальной военной операции в Россию переехали почти три тысячи людей.