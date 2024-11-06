Авиакомпании могут обязать сажать детей и родителей на соседние места

В Госдуме разработали законопроект, обязывающий авиакомпании сажать детей и родителей на соседние места в самолете. Автор инициативы, первый зампред думского Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила «Парламентской газете», что сейчас законопроект готовят к внесению в Госдуму.

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По словам Буцкой, сейчас в федеральных авиационных правилах написано, что дети по возможности должны сидеть в самолете вместе с родителями. «Там есть слово «возможность», которым манипулируют авиакомпании. На деле получается, что они принимают решение на свое усмотрение, как это им выгодно», — сказала депутат. Детей могут посадить не на соседние кресла, а через проход, или на места спереди и сзади от родителей, и даже через ряд.

При этом никакой ответственности за нарушение авиационных правил не предусмотрено, подчеркнула Буцкая. За это нет штрафов и других наказаний.