Физфак МГУ перешел на дистанционное обучение из-за кори

Физический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова перешел на дистанционный режим обучения из-за кори. Об этом 6 ноября сообщается на сайте факультета.

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Предписание о введении срочных эпидемиологических мер выдал Роспотребнадзор. Согласно приказу ректора вуза, дистант продлится до 23 ноября.

В таком формате для студентов организуют все учебные занятия, а также межфакультетский и специальные курсы — даже те, что проходили вне основного здания физфака. Это необходимо для для недопущения распространения кори и минимизации срока карантина.

Как писала «Парламентская газета», ранее дистанционное обучение ввели в Институте стран Азии и Африки МГУ. Случай заражения корью в корпусе на Моховой улице выявили в конце сентября. Удаленный режим действовал до 18 октября.