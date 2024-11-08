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Власти Подмосковья опровергли смерть женщины от Коксаки

Министерство здравоохранения Московской области опровергло информацию некоторых СМИ о смерти беременной жительницы Подольска от вируса Коксаки.

Власти Подмосковья опровергли смерть женщины от Коксаки
© ТАСС
"Информация о беременности женщины не подтверждена. В настоящее время признаков, указывающих на наличие вируса Коксаки, не выявлено", - заявили "РГ" в пресс-службе министерства.

По предварительным данным, женщина могла умереть от хронической болезни печени. Точный диагноз поставят после всех анализов.

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