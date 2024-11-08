Власти Подмосковья опровергли смерть женщины от Коксаки

Министерство здравоохранения Московской области опровергло информацию некоторых СМИ о смерти беременной жительницы Подольска от вируса Коксаки.

"Информация о беременности женщины не подтверждена. В настоящее время признаков, указывающих на наличие вируса Коксаки, не выявлено", - заявили "РГ" в пресс-службе министерства.

По предварительным данным, женщина могла умереть от хронической болезни печени. Точный диагноз поставят после всех анализов.