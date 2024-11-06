Умер кинематографист Борис Криштул

Ушел из жизни советский российский кинематографист, заслуженный работник культуры РФ Борис Криштул.

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Криштул, член Союза кинематографистов России, скончался 6 ноября в возрасте 83 лет, об этом сообщили в пресс-службе объединения. Причина смерти не названа.

Борис Криштул родился в 1940 году в Москве. В 1960-м поступил во ВГИК на экономический факультет, который закончил заочно. С 1961-го работал организатором кинопроизводства, с 1973-го - директором картин. В частности, в 1979 году он был директором первого советского фильма-катастрофы "Экипаж".

Работая директором на студиях "Мосфильм" и "Юность", принимал участие в создании лент "От зари до зари", "Фронт за линией фронта", "О бедном гусаре замолвите слово", "Рецепт ее молодости" и многих других. С начала 1990-х преподавал, являлся доцентом ВГИКа. Борис Криштул - автор ряда книг, посвных истории кино. Среди них: "Унесенные ветром славы. Взлеты и падения великих продюсеров", "Добро пожаловать в "Юность", "Длинная дорога в Канны".

Неоднократно появлялся в телепрограммах и документальных фильмах: "Три с половиной жизни Ивана Пырьева", "Неизвестная версия", "Тайны кино" (серии про "Служебный роман" и "Адъютанта его превосходительства"), "Киновойны по-советски".