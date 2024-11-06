Бут: Байден помешает Трампу вступить в должность президента

Российский бизнесмен Виктор Бут в беседе с «Комсомольской правдой» прокомментировал перспективы республиканца Дональда Трампа на посту президента США.

По его мнению, американский лидер Джо Байден с высокой долей вероятности попытается помешать Трампу вступить в должность. Кроме того, добавил предприниматель, новые покушения на него также нельзя исключать.

Познер объяснил победу Трампа

«Надо набраться терпения. Переходный период значителен — только 20 января [Трамп] вступит в должность, а за это время предыдущая администрация [Байдена] может сделать очень многое», — заметил Бут.

Ранее известный телеведущий Владимир Познер сообщил, что победа Дональда Трампа на выборах в США обусловлена рядом факторов. В частности тем, что жители Соединенных Штатов не готовы избрать своим президентом женщину, особенно с афроамериканскими корнями.