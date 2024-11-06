Песков: скоро люди будут жить больше ста лет

В относительно недалеком будущем люди будут жить больше ста лет. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание. Первые".

По его словам, этого удастся добиться при помощи развития медицины - как фундаментальной, так и прикладной.

"Продолжительность жизни увеличится значительно. Будут жить гораздо дольше, чем сейчас", - уверен представитель Кремля.

Между тем больше века назад продолжительность жизни составляла всего около тридцати лет, напомнил Песков. "Сейчас - около 73 лет, - продолжил он. - Развиваемся мы скачкообразно. То, на что раньше уходил век, - сейчас на это уходит 20 лет. И, соответственно, мы будем жить больше ста лет! И все будет по-другому".

При этом он считает, что демография - огромный вызов для России. Песков с сожалением отметил, что в РФ очень маленькое население для такой большой страны.