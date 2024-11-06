Названы причины смерти оперной певицы Марии Ринчиновой

Беременная солистка филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова умерла из-за эмболии. Об этом пишет портал «СтарХит».

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Певица скончалась 5 ноября, будучи на седьмом месяце беременности.

Супруг исполнительницы, Найдан Ринчинов, рассказал, что Мария перестала ощущать шевеления ребенка и незамедлительно отправилась к врачу. Доктор провел УЗИ и объяснил, что сердце малыша перестало биться. После этого медики начали готовить женщину к операции по удалению плода.

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«Я с ней связался, она сказала, что успокоилась и приняла, что ребенка мы потеряли. Она сказала, что ее готовят к операции и успокоила меня. Но самое страшное — она призналась мне, что боится умереть. У нее была какая-то тревога», — заметил Ринчинов.

По его словам, состояние супруги резко ухудшилось во время операции, затем наступила смерть. Врачи сообщили, что к летальному исходу привела эмболия — это когда околоплодные воды попадают в кровеносные сосуды, блокируя кровоснабжение, как тромб, пояснил мужчина.

Вдовец констатировал, что намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы они проверили действия врачей.

По данным портала, у Марии Ринчиновой остались две дочери, старшей из которых в апреле исполнилось 18 лет.