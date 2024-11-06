Под Москвой 44-летняя беременная заразилась вирусом Коксаки и умерла

В подмосковном Подольске беременная на 32-й неделе, предположительно, заразилась вирусом Коксаки и умерла. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, незадолго до трагедии 44-летняя женщина пожаловалась на ухудшение самочувствия. Она обратилась к медикам, когда у нее появились признаки желтухи. Несмотря на все усилия врачей, сохранить ей жизнь не удалось.

Главный детский инфекционист Москвы предупредила о зарегистрированных случаях заражения вирусом Коксаки в столице. Среди симптомов у заболевших она выделила тошноту, красную сыпь, слабость, мышечную боль, рвоту, повышенную температуру тела, диарею.

Кроме того, у зараженных вирус Коксаки может вызывать изменения в нервной ткани головного мозга, сердце, печени, поджелудочной железе и плевре, разузнал Mash.

Роспотребнадзор до этого стал контролировать утренние фильтры в школах и детских садах в регионах России после данных о выявлении случаев вируса Коксаки. Это произошло после сведений о вспышках заболеваемости среди детей в регионах страны. У несовершеннолетних, по предварительным данным, сначала появлялись язвы во рту, а после этого сыпь на теле.

В больницах родителям объясняли, что это вирус Коксаки, но в справке указывали острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ).