Актриса из "Улиц разбитых фонарей" умерла, не справившись с потерей мужа

Лейла Киракосян, советская и российская актриса театра, кино и сериалов, скончалась, не сумев смириться со смертью мужа.

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Лейла Зениковна ушла из жизни вчера. Ее супруга, знакового отечественного актера Эрнста Ивановича Романова, не стало 25 февраля этого года - вскоре после дня рождения жены.

"Не смогла жить без мужа. Пережила его на 8,5 месяца", - приводит aif.ru комментарий из окружения актрисы.

Лейла Киракосян родилась 8 февраля 1941 года. Работала в Таллинском театре русской драмы, в ленинградских театрах имени Ленинского комсомола, имени Пушкина, имени Ленсовета, была актрисой детской филармонии Санкт-Петербурга. На сцене играла, в частности, королеву Анну в "Трех мушкетерах". Заслуженная артистка РФ.

Экранный дебют - 1962 год, в фильмографии - "Сказка за сказкой", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Гончие", "Омут", десятки других проектов.