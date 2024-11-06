В Кремлевском дворце выступят звезды российского балета

Звезды российского балета 9 ноября выступят на сцене Кремлевского дворца в программе «Postscript: лучшее», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Мосленты.

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В рамках программы будут показаны три известных балета, получивших признание как в России, так и за рубежом: «Франческа да Римини» на музыку Чайковского в постановке Юрия Посохова, «Фавн» бельгийского хореографа Сиди Ларби Шеркауи на музыку Дебюсси, «Минотавр» испанца Патрика де Бана на музыку Макса Рихтера.

Среди участников вечера — примы, премьеры и солисты Большого театра России: Вячеслав Лопатин, Анастасия Сташкевич, Елизавета Кокорева, Алексей Путинцев, Карим Абдулин, Антон Гайнутдинов, Алексей Гайнутдинов, Анна Балукова, и звезда современного танца, солист балета театра Аллы Духовой Todes Ильдар Гайнутдинов.

Главной целью организатора проекта компании MuzArts было объединить талантливых людей со всего мира, всех, кто задействован в выпуске спектаклей. Одними из первых стали программы Amore и Modanse, созданные для знаменитой примы Большого театра Светланы Захаровой. Postscript — третий проект компании. Его премьера пришлась на пандемию, но все же прошла в Москве с огромным успехом. Позже были представлены новые версии проекта Postscript 2.0 и 3.0, в рамках которых состоялись премьеры новых одноактных балетов и привлечены к участию не менее знаменитые российские танцовщики. Костюмы создавали лучшие кутюрье мира, в том числе модный дом Chanel, а также российские модные звезды Игорь Чапурин, Александр Терехов и другие.

«Мы решили, что будем брать работы самых известных и востребованных хореографов мира, основателей своего неподражаемого стиля в мировой современной хореографии, при этом многие из балетов создавались специально для нашего проекта, и их премьеры проходили именно в Москве в Большом театре», — рассказал продюсер Юрий Баранов, руководитель и основатель компании MuzArts.

Вечер откроет балет «Франческа да Римини» в постановке Юрия Посохова на музыку П.И.Чайковского. В главных партиях заняты молодые звезды Большого театра: в роли Франчески прима-балерина Елизавета Кокорева, влюбленного Паоло исполнят первые солисты Алексей Путинцев, а в роли ревнивого мужа звезда современного танца Ильдар Гайнутдинов.

Балет «Фавн» хореографа Сиди Ларби Шеркауи исполнят прима-балерина Анастасия Сташкевич и премьер Большого театра Вячеслав Лопатин. Третьим балетом программы станет «Минотавр», строящийся на парадоксальной трактовке древнегреческого мифа классика литературы ХХ века Хулио Кортасара. В роли Минотавра Ильдар Гайнутдинов, в роли Ариадны прима балерина Большого театра Анастасия Сташкевич, роль Пасифаи исполнит ведущая солистка Большого театра Ольга Марченкова.

Ранее известная балерина Илзе Лиепа раскрыла причину радоваться очередям за билетами в театр. По ее словам, так чувствуется этот огромный интерес к искусству.