Телеведущий Владимир Познер объяснил победу Дональда Трампа на выборах в США неготовностью американцев к президенту вроде Камалы Харрис. В комментарии Daily Storm Познер заявил, что и Трамп, и Харрис - «беда для Америки».

По мнению Познера, американцы не готовы избрать своим президентом женщину, особенно с афроамериканскими корнями. Кроме того, Харрис вступила в предвыборную гонку слишком поздно, что снизило ее шансы на успех.

«Поэтому удивляться этой победе [Трампа] не приходится. И масштаб ее очень большой. Что тоже не очень удивительно», - подчеркнул Познер.

Он добавил, что большинство в Сенате позволит Трампу назначить «такое правительство, какое он хочет». Также республиканцы, вероятно, сохранят свое преимущество в Палате представителей США. Это означает, что финансовые вопросы останутся в их руках.

CNN объявил о победе Трампа

В то же время в Верховном суде США будут люди Трампа. По мнению Познера, в США больше нет системы, в рамках которой одну ветвь власти всегда могла остановить другая. Познер, имеющий американское гражданство, добавил, что в этот раз не голосовал, так как оба кандидата ему «страшно не нравятся».

«Я считаю, что это просто беда для Америки», - подчеркнул он.

Также Познер поставил под сомнение обещания Трампа прекратить украинский кризис за 24 часа. Журналист подчеркнул, что сам он «не верит ни во что и никому».

По оценкам американских СМИ, Трамп получил 276-277 голосов выборщиков (при необходимых 270) и около 51 процента голосов избирателей. Он уже объявил о своей победе и получил поздравления от лидеров Франции, Израиля, Сербии, Венгрии и других стран.