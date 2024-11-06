Обиженный томич оклеветал женщину после ее отказа встретиться

Житель Томска устроил интернет-травлю женщине, которая отказалась встретиться с ним.

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Мужчину из Томска обидел отказ женщины встретиться с ним. После этого он начал оставлять негативные комментарии на сайтах, в которых писал о том, что томичка некомпетентна в своей профессии, а также оказывает интим-услуги и страдает от различных болезней.

Со слов пострадавшей выяснилось, что неизвестный мужчина настраивал ее на встречу в течение недели, посылая информацию о ее семье и работе, которой не было в открытом доступе. Такой нездоровый интерес напугал женщину, и она отказалась от встречи.

Полицейские задержали 37-летнего томича. В его квартире были обнаружены оружие, более четырех миллионов наличными, а также печати врачей, которые могут быть поддельными, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Дальнейшие подробности дела на данный момент неизвестны.