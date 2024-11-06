Познер ответил на вопрос о своем патриотизме

Чтобы понять, является ли телеведущий Владимир Познер патриотом России, достаточно более тщательно изучить его деятельности внутри страны. Соответствующие заявления сделал сам журналист, отвечая на вопрос о его патриотизме.

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Так, Познер подчеркнул, что, понимая под словом «Родина» страну, в которой человек родился, таковой для него является Франция.

— Ну, так получилось, родился во Франции. Если есть вопрос, патриот ли я России, то говорю просто: посмотрите, что я сделал, живя в России, и ответьте сами на этот вопрос, — приводит его слова издание «Абзац».

Режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» подверг критике Владимира Познера после выхода его фильма «Турецкая тетрадь» на Первом канале. Михалков обратил внимание на то, что картина вышла за неделю до визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казань, а в фильме Познер берет интервью у нобелевского лауреата по литературе Орхана Памука, который критикует турецкого лидера.

Режиссер раскритиковал Познера за прошлые высказывания: о репрессиях в России и, то, что 90-летний журналист не чувствует себя русским.