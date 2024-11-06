В России станет больше трезвых сел

Увеличить в полтора раза долю россиян, ведущих активный образ жизни, и на 8,5 процента снизить потребление алкоголя — задачи нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который запустят в 2025 году. В текущем же наши сограждане стали больше пить, а количество магазинов со спиртным в некоторых регионах выросло в три раза, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на «правительственном часе» в Совете Федерации 6 ноября. Сенаторы разделяют беспокойство ведомства, но запрещать продажу алкоголя — не выход из ситуации, отметила спикер палаты регионов Валентина Матвиенко. Она предложила разработать комплексную правительственную программу, которая поможет в первую очередь молодым людям не угодить в объятия зеленого змия.

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Довольных все больше

Михаил Мурашко подвел итоги нацпроекта «Здравоохранение», пятилетний цикл которого завершается в 2024 году. Проект — один из самых капиталоемких: расходы за период составили 1,7 триллиона рублей. За это время модернизировали или построили больше 6 тысяч объектов первичного звена — поликлиник и амбулаторий, открыли 15 новых онкодиспансеров и почти 550 центров амбулаторной онкологической помощи, появилась 21 новая детская больница, почти 17 тысяч автомобилей передано медикам. В лечебные учреждения поставили 236 единиц оборудования, 60 процентов которого — отечественное.

В результате качеством оказания медпомощи в России удовлетворены 54,9 процента людей, этот показатель постоянно растет, отметил Мурашко. Чтобы довольных было еще больше, нужно решить главный вопрос отрасли — кадровый. Общий показатель, по словам министра, неплохой, но существует диспропорция: количество специалистов в регионах отличается, плюс закрыты не все востребованные специальности. Чтобы проблему решить, в Минздраве хотят сократить срок подготовки врачей по особенно востребованным профилям, а также разрешить выходить на работу в поликлиники и больницы ординаторам второго года обучения. Больше 70 процентов бюджетных мест в медвузах — целевые, добавил Михаил Мурашко.

Терапевты поедут на заводы

В майском указе 2024 года президент Владимир Путин в качестве одной из национальных целей России установил увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни людей до 81 года к 2036 году, а в 2030-м этот показатель должен составлять 78 лет. Сейчас, как следовало из показанного главой Минздрава слайда, фактически подтвержденная Росстатом продолжительность жизни россиян — 73,4 года.

Жить россияне должны не только долго, но и максимально сохранять активность, для чего в 2025 году запустят нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Обеспечению главной цели будут способствовать и другие нацпроекты: «Семья» и «Новые технологии сбережения здоровья». В общей сложности на пятилетку их профинансируют на 2 миллиарда рублей.

У каждого россиянина появится свой цифровой профиль здоровья — умные системы будут подсказывать, что нужно делать, чтобы не болеть. Например, регулярно обследоваться. В 2023 году больше 87 миллионов человек прошли диспансеризацию. Чтобы ответственных людей стало еще больше, Минздрав планирует расширить практику выездных обследований прямо на рабочих местах.

Не впадать в крайности

Вклад в продолжительность жизни человека на 60 процентов вносит образ жизни, который он ведет, сообщил Михаил Мурашко. Минздрав поставил задачу к 2030 году увеличить в полтора раза количество людей, приверженных ЗОЖ. Этого, например, поможет достигнуть снижение потребления алкоголя на 8,5 процента, что также зафиксировано как одна из целей.

В последние годы тренд на снижение употребления спиртного в России сформировался, но 2024 год его нарушил, констатировал министр. Пить стали больше, в том числе потому, что алкоголь становится более доступным.

«Стало больше магазинов с алкоголем, по ряду субъектов рост в три раза, — отметил Мурашко. — Считаем, что такая доступность, и по локации, и финансовая, недопустима. Количество потребителей и объем потребления растет».

Министр отметил инициативы регионов, например проект «Трезвый муниципалитет», в рамках которого отдельные населенные пункты по решению жителей отказываются от продажи алкоголя, взамен получая преференции от властей. Такие села есть в Дагестане, Якутии, Бурятии, Башкирии и других субъектах РФ. Их может становиться больше.

Подход к вопросу должен быть комплексным, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что поддержала позицию Минздрава против принятия закона о дистанционной продаже алкоголя.

«Мы сказали, что будем стоять насмерть, — отметила спикер. — Но другая крайность — все запретить и закрыть. Мы помним, чем это заканчивалось. Ограничительные меры должны быть, но это комплексная проблема: нужно думать, как отвлечь молодежь от этого и увлечь другим».

Сенаторы подключатся к разработке концепции формирования здорового образа жизни россиян. На выходе, по словам Матвиенко, должен получиться серьезный правительственный документ. В него могут включить положения относительно курения. В России — самое прогрессивное в мире законодательство в отношении реализации табачной продукции и ограничения ее потребления, сказал глава Минздрава. При этом он считает, что страна пока не справилась с новым вызовом — вейпами. Нужно снижать их привлекательность и места распространения, заключил Михаил Мурашко.