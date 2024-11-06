Суд отложил заседание по делу о банкротстве «королевы марафонов» Блиновской

Арбитражный суд Москвы отложил заседание по делу о банкротстве «королевы марафонов» Елены Блиновской. Рассмотрение дела продолжится 13 ноября, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» из зала суда.

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— Слушание перенесли на 13 ноября на 10 часов утра. Журналистов попросили выйти из зала суда, — рассказал корреспондент.

Примечательно, что заседание должно было состояться еще в августе, но тогда суд перенес слушание на три месяца.

В конце октября «королева марафонов» выставила на продажу всю свою недвижимость, чтобы погасить долг перед ФНС.

В частности, Блиновская продает свой автомобиль Lamborghini Urus. Блогер планирует получить с продажи машины 38 миллионов рублей. СМИ сообщали, что к концу года она планирует погасить как минимум 700 миллионов долговых обязательств.