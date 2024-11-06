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В Госдуму внесут законопроект о запрете тратить более миллиона рублей на концерты

В Государственную думу внесут законопроект о запрете тратить более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов на концерты артистов. С такой инициативой в среду, 6 ноября, выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

В Госдуму внесут законопроект о запрете тратить более миллиона рублей на концерты
© Вечерняя Москва
— В этой связи законопроектом предлагается ввести фактический запрет на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий на сумму более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В соответствующем документе указывается, что после критики в ряде регионов уже отменили дорогостоящие концерты. Так, например, произошло с концертом певца SHAMAN за 15 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

В Ставрополе было отменено выступления SHAMAN после того, как губернатор края Владимир Владимиров провел опрос, согласно результатом которого жители высказались против траты средств из бюджета на организацию подобных мероприятий.

Общество
Владислав Даванков
Ярослав Дронов
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