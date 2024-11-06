В Госдуму внесут законопроект о запрете тратить более миллиона рублей на концерты

В Государственную думу внесут законопроект о запрете тратить более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов на концерты артистов. С такой инициативой в среду, 6 ноября, выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

— В этой связи законопроектом предлагается ввести фактический запрет на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий на сумму более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В соответствующем документе указывается, что после критики в ряде регионов уже отменили дорогостоящие концерты. Так, например, произошло с концертом певца SHAMAN за 15 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

В Ставрополе было отменено выступления SHAMAN после того, как губернатор края Владимир Владимиров провел опрос, согласно результатом которого жители высказались против траты средств из бюджета на организацию подобных мероприятий.