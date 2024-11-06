Солдаты КНДР в России подсели на порно

Северокорейские военнослужащие, присоединившиеся к военным действиям на Украине на стороне России, впервые получили неограниченный доступ к интернету. Сообщается, что они активно используют его для просмотра порнографических материалов. Об этом сообщает издание New York Post (NYP), ссылаясь на сообщение корреспондента Financial Times Гидеона Рахмана в соцсети X (Twitter).

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«В целом надежный источник сообщает мне, что северокорейские солдаты, которые дислоцируются в России, никогда раньше не имели неограниченного доступа к интернету. В результате, получив его, они начали поглощать порнографию», – написал Рахман.

В общении с NYP представитель министерства обороны США Чарльз Дитц не смог подтвердить эту информацию, сосредоточив внимание на более серьезных аспектах участия Северной Кореи в военных операциях России.

«Как бы занимательно это ни звучало, я не могу подтвердить наличие у северокорейцев каких-либо интернет-привычек или виртуальных «внеклассных занятий» в России», – заявил Дитц.

NYP также обращает внимание, что последствия воздействия доступа к интернету на психологически и культурно защищенных северокорейских военнослужащих пока неизвестны.