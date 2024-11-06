Снаряды времен Великой Отечественной войны нашли в Подмосковье

В Рузском городском округе нашли снаряды Великой Отечественной войны. Их обнаружили рядом с деревней Копцево. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Московской областной противопожарно-спасательной службы.

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— Взрывотехники региональной противопожарно-спасательной службы ликвидировали три минометные мины времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в Рузском городском округе, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Снаряды нашли при проведении земляных работ на территории приусадебного участка, расположенного в деревне Копцево. Все работы сразу же приостановили, а хозяйка сообщила об опасной находке в службу. Прибыв по адресу, специалисты поместили мины в специальный контейнер и транспортировали их на полигон, где обезвредили.

Ранее, 15 октября, на северо-востоке Москвы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Группа разминирования выехала на место обнаружения. Место обнаружения опасной находки огородили, ожидая прибытия саперов.