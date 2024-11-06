Симоньян назвала победителя на выборах президента США

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что кандидат в президенты США от Демократической партии Дональд Трамп уже одержал победу на выборах. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По оценке Fox News, Трамп одержал победу в очередном «колеблющемся» штата - Висконсине - и получил 277 голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах (для победы кандидату необходимо 270 голосов).

«Трамп победил. Идите спать, коллектив», - так Симоньян прокомментировала последние новости.

Представитель штаба Харрис Седрик Ричмонд ранее заявил, что она не будет выступать с обращением к своим сторонникам в ближайшее время и сделает это лишь завтра (вечером 6 ноября по московскому времени). СМИ сообщили, что Трамп планирует выступить перед сторонниками во Флориде в ближайшие часы.