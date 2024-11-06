Умерла актриса Лейли Киракосян через 8 месяцев после смерти мужа Эрнста Романова. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Андрея Миронова.

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Заслуженная артистка РСФСР ушла из жизни 5 ноября 2024 года. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Умершая играла на сценах Таллинского театра русской драмы, Александринского театра, Театра имени Ленинского комсомола, Театра имени Ленсовета, Детской филармонии Санкт-Петербурга и Театра имени Андрея Миронова. На сцене Театра имени Ленинского комсомола Лейли Киракосян и Эрнст Романов играли в спектакле «Три мушкетёра». Она — королеву Анну, а он — Герцога Бэкингема.

Также актриса снималась в кино. Ее самый известный проект — «Сказка за сказкой».

«Это была удивительная женщина — красивая, умная, талантливая. Она была подлинной хранительницей семейного очага. Вместе с Эрнстом Ивановичем они воспитали двоих замечательных детей и прекрасных внуков. Мы выражаем самые глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким дорогой Лейли Зениковны Киракосян», — сказано в некрологе.

Ее муж умер 25 февраля 2024 года в Санкт-Петербурге. Романову было 87 лет.

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