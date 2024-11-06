Квартиру бывшего премьер-министра РФ выставили на продажу

Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов* решил продать свою квартиру на Рочдельской улице в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, квартиру площадью 427 квадратных выставили на продажу за 700 миллионов рублей.

По данным Mash, речь идет о пятикомнатной двухуровневой квартире с панорамным вид на центр Москвы, Дом правительства и высотку на Кудринской. На каждом этаже квартиры расположен камин.

Дом обеспечен круглосуточной охраной, также к квартире прилагаются два машиноместа в подземном паркинге. К квартире есть библиотека, комнаты для персонала, гардеробная, пять санузлов и две лоджии.

Касьянов*, занимавший пост премьера с мая 2000-го по февраль 2004 года, сообщал, что покинул Россию в феврале 2022 года и переехал в Латвию. Он выступал против политики российских властей по Украине. В ноябре 2023 года Минюст внес его в список иноагентов.

* признан иноагентом в России.