Жители девяти российских регионов, включая Москву, жалуются на вирус Коксаки

В девяти российских регионах местные жители стали жаловаться на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. Об этом в среду, 6 ноября, сообщают «Известия».

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Уточняется, что сообщения поступали в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, а также Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областей.

Однако в Ижевской и Владимирской областях местные Министерства здравоохранения заявили об отсутствии официально зарегистрированных вспышек. По заявлениям их пресс-служб, все частные случаи инфекций лечатся по стандартным рекомендациям.

При этом Роспотребнадзор запросил у турецкого Минздрава информацию о заболевании в связи с тем, что ранее появлялись сообщения от российских туристов, заразившихся вирусом Коксаки в курортном Белеке. Уточняется, что эти данные могут поспособствовать своевременной оценке возможного распространения вируса.

Наиболее частыми проявлениями вируса являются такие симптомы как: повышение температуры, кашель, боли в горле, сыпь и жидкий стул. В особенности стоит следить за самочувствием вернувшимся из зарубежных поездок, говорится в материале.

Российские туристы пожаловались на вспышку неизвестного вируса на территории турецкого курорта Белек. Как писали СМИ, у путешественников отмечали высокую температуру, которую невозможно было сбить в домашних условиях, а также сыпь. По некоторым версиям, туристы могли заразиться вирусом Коксаки. Что это за инфекция, какие у нее симптомы, а также чем еще могли заболеть отдыхающие, «Вечерняя Москва» узнала у врача — иммунолога-аллерголога Владимира Болибока.