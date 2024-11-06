Всероссийский союз пациентов (ВСП) выявил 10 млн россиян, не получающих доступа к обезболивающим. Об этом пишет "Известия".

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По данным ВСП, сейчас досконально порядок обезболивания прописан только для людей с паллиативным статусом (неизлечимо больных в терминальной стадии), несмотря на то, что с болями сталкивается еще несколько категорий пациентов. При этом по закону "Об охране здоровья" право на обезболивание есть у всех пациентов.

В Минздраве на обращение ВСП по этому поводу не ответили, но журналистам заявили, что применение анальгетиков для купирования боли "достаточно урегулировано" и на сегодняшний день. Отмечается, что боль сама по себе нередко является общим нарушением, которое проявляется независимо от основного замечания, и требует лечения. До этого сообщалось, что курение мешает работе обезболивающих и препаратов от гипертонии.