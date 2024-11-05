Посольство РФ предупредило россиян о надвигающемся на Кубу шторме

Посольство России в Гаване предупредило туристов о приближении тропического циклона «Рафаэль». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

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По данным института метеорологии Кубы, устойчивая скорость ветра в приближающемся со стороны Ямайки циклоне составляет 95 километров в час, вероятно его усиление по мере прохождения над Карибским морем до категории урагана.

«На Кубу надвигается очередной тропический шторм «Рафаэль». По расчетам национальной метеослужбы, его прохождение через западные регионы страны, в том числе Гавану, ожидается в среду, 6 ноября, во второй половине дня», — подчеркнули дипломаты.

В посольстве разъяснили, что шторм, по данным синоптиков, будет сопровождаться сильными грозами и проливными дождями, в отдельных прибрежных районах возможны подтопления.

Дипломаты порекомендовали россиянам, проживающим в кубинских отелях, соблюдать меры предосторожности, строго следовать указаниям местных властей, зарядить мобильные телефоны.

Напомним, что ранее на Кубе произошел «блэкаут» — в результате аварии на электростанциях в стране несколько дней были значительные проблемы с электроснабжением.