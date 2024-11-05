Вассерман: Трамп победит на выборах, но президентом объявят Харрис

Анатолий Вассерман, депутат Госдумы, высказал предположение, что, несмотря на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, Демократическая партия вновь объявит своего кандидата победителем. По его мнению, аналогичная ситуация уже произошла в 2020 году, когда Трамп, по его словам, был лишен победы с помощью поддельных бюллетеней.

Вассерман отметил, что на прошлых выборах толпы активистов от Демократической партии на участках не допускали республиканцев к процессу голосования и проверке подсчета, что, по его словам, повлияло на итоги выборов. Политик убежден, что и в этот раз Трамп будет обделен заслуженной победой.

Также Вассерман подчеркнул, что Камала Харрис, по его мнению, более выгодна России в роли президента, поскольку ее правление приведет к внутренним противоречиям и ослабит позиции США.

Сообщалось, что Вассерман прокомментировал предложение отказаться от изучения теории эволюции Дарвина.