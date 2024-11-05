Мигрантам запретят работать курьерами в российском регионе

С 1 января 2025 года в Саратовской области будет введен запрет на привлечение иностранных трудовых мигрантов для работы в курьерской службе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Романа Бусаргина.

Также глава Саратовской области принял решение о продлении запрета на работу мигрантов в общественном транспорте, такси и сфере общепита. Уточняется, что мера распространяется на перевозку пассажиров в городском и пригородном сообщении, деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, в том числе в ресторанах, заведениях самообслуживания, предприятиях питания, работающих на вынос, с предоставлением мест для сидения или без, а также курьерскую деятельность.

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По словам Бусаргина, решение направлено на повышение безопасности «в ключевых сферах общественной жизни».