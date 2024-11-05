Путин высказался о русском мате

Мат остается частью русского языка, и бороться с его повсеместным употреблением можно, лишь повышая общую культуру. На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
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"Мат - к сожалению, это тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться. Так же, как физическая культура - это культура тела, - отметил Путин. - Мы же не раздеваемся каждый раз, чтобы демонстрировать свои возможности и свои достижения в этом плане, есть определенные какие-то вещи, связанные с общей культурой человека. И в речи, в языке, она тоже проявляется ярким образом". "Повышая общую культуру, нужно, безусловно, повышать и культуру языка, культуру речи, - уверен президент. - Это такая тонкая сфера - и, для того чтобы повлиять на это, нужно работать по очень многим направлениям, повышая общую культуру".