Путин высказался о русском мате

Мат остается частью русского языка, и бороться с его повсеместным употреблением можно, лишь повышая общую культуру. На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Глава государства отреагировал на эмоциональное выступление актрисы Екатерины Гусевой.