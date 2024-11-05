Путин предложил вернуть в школы "литературные концерты"

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть практику, прежде всего в школы и колледжи, когда актеры читали литературные произведения российских авторов в рамках концертов или лекториев.

"Так, еще в недавнем прошлом были популярны, востребованы чтецкие программы, когда известные актеры и профессиональные чтецы исполняли литературный репертуар на шефских концертах или площадках выездных лекториев. Нужно возвратить эту практику прежде всего в школах и колледжах, чтобы ребята слышали, знали эталонное звучание родной речи", - сказал он на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Глава государства отметил, что проекты, посвященные творчеству великих российских писателей, должны проводиться в России на постоянной основе, стать неотъемлемой частью культурной жизни общества. Он выразил уверенность, что общество "Знание" будет работать по этим программам.