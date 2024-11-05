Путин предложил вернуть в школы "литературные концерты"
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть практику, прежде всего в школы и колледжи, когда актеры читали литературные произведения российских авторов в рамках концертов или лекториев.
"Так, еще в недавнем прошлом были популярны, востребованы чтецкие программы, когда известные актеры и профессиональные чтецы исполняли литературный репертуар на шефских концертах или площадках выездных лекториев. Нужно возвратить эту практику прежде всего в школах и колледжах, чтобы ребята слышали, знали эталонное звучание родной речи", - сказал он на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Глава государства отметил, что проекты, посвященные творчеству великих российских писателей, должны проводиться в России на постоянной основе, стать неотъемлемой частью культурной жизни общества. Он выразил уверенность, что общество "Знание" будет работать по этим программам.
"Отмечу, что для воспитания подрастающего поколения важна не только литературная классика, но и в наши дни создается немало произведений, сочетающих высокую художественную ценность и гражданскую позицию", - добавил он.